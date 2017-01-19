Çermik'te Polisler Meslekleri Hakkında Öğrencileri Bilgilendirdi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 'Polis Ne İş Yapar' projesi çerçevesinde ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere yönelik polisler tarafından seminerler verilmeye başlandı. Polisler gittikleri okullarda, polis görev alanına giren konularda öğrencileri bilgilendirdi.



Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje çerçevesinde ilk ve orta öğretimdeki öğrencilere polisin tanımı, görevleri hakkında bilgiler veriliyor. Diyarbakır genelinde başlatılan proje Çermik ilçesinde de uygulanıyor. Çermik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda verilen seminerde öğrencilere Toplum Destekli Polis Memuru Gökhan Külköylüoğlu ile Trafik Polisi Memuru Serdar Akarsu bilgilendirme yapıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Emin Şahan, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan ve tüm ilçelerde uygulanan sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde görevli polis memurlarının öğrencilere 'Toplum Destekli Polis Ne Demektir ve Amaçları Nelerdir' gibi konularda seminerler vererek ilçe genelindeki tüm ilk ve orta öğretimdeki öğrencilerin bilgilendirildiğini söyledi. Şahan, "Çermik'te proje kapsamında ilköğretim okulu öğrencilerine polisler tarafından seminer veriliyor. Öğrencilere, kapkaçtan dolandırıcılığa, trafik polisinin görevinden hırsızlık olaylarına kadar birçok konuda bilgiler veriliyor" dedi. - DİYARBAKIR