Çermik'te Öğrencilere Hakimlik ve Savcılık Mesleği Tanıtıldı

Diyarbakır'ın Çermik İlçe Anadolu Lisesi'nin 'Kariyer Günleri' adıyla düzenlediği mesleki tanıtım günlerine ilçe Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Özen konuk oldu.



Çermik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Özen, savcılık ve hakimlik meslekleri üzerine öğrencilere bilgiler verdi. Başsavcı Özen yaptığı konuşmada, hakimlik ve savcılık mesleğinin çok güzel meslekler olduğunu belirterek mesleği öğrencilere önerdi. Savcılık mesleğinin suçla ve suçlularla ilgilendiğini, ancak kaza ile bile olsa, savcılıkla bir gün muhatap olunabilineceğini dile getiren Özen, "Savcılar vatandaşın suçlu ya da masumiyetini ortaya çıkarır. Bizleri genel olarak soğuk yüzlü insanlar olarak nitelendirebilirsiniz. Ancak bu bizlerin mesleki tavrımızdan kaynaklanmaktadır. Görev yeri anlamında çok yer dolaşırız. Bu sebeple çok farklı yerlerde çalışma imkanı buldum. Mesleki olarak Çermik çok sıkıntılı bir ilçe değil. Uyuşturucu gibi zararlı maddeler ile marjinal gruplardan uzak durun. Bugün yaptıklarınız yarın karşınıza çıkabilir. Gösterilere, yasa dışı eylemlere katılarak kendinize zarar vermeyin. Ne yaparsanız yapın, bugünlere geri dönemezsiniz. Adli vakalarda deliller bizim için önemlidir. Mesleğimiz gereği bize karşı husumet beslenmesi durumuyla hiç karşılaşmadım. Çünkü biz delillere göre karar veririz. Hakimlik ve savcılık sınav, sonrasında yapılan mülakat, ardından yapılan kura ataması ile gerçekleşir. Hukuk sistemi artık caydırıcı, eskiye göre oldukça gelişme gösterdi. Hukuk sistemi yavaş işliyor sözüne katılmıyorum. Hafta sonları dahi çalışıyoruz. Hayalinizde canlandırdığınız bizim çözmeye çalıştığımız olaylar size korkunç gelebilir. Ancak sizin defteriniz kitabınız ne ise bizim içinde adli vakalar öyle. Biz yasalara ve vicdanımıza göre karar veririz. Yasalara güvenin" dedi.



Özen ayrıca yabancı dilin öneminden bahsederek; "Dil çok önemli. Her dil sizi bir adım öne çıkarır. Özümüzü kaybetmeyelim. Tarihimize kültürümüze sahip çıkalım. Kitap okuyalım. Farklı görüşlerden olsa bile okuyalım. Adliyeye hiç çekinmeden gelin, misafirim olun" diye konuştu. - DİYARBAKIR