Çermik'te Genç Çiftçi Projesi Başladı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Çermik içesinde 2017 Genç Çiftçi Projesi başladı.



Çermik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Yusuf Güden, projenin geçen yıldan pek bir farkının olmadığı için, müracaat edecek olan Genç çiftçilerin konuya vakıf olduklarını, bu yüzden yine yoğun bir talep beklediklerini ifade etti. Güden, "Sadece bu yıl için proje kapsamında bir farklılık bulunmaktadır. Bu da müracaat eden evli kişilerden her ikisinin de ücretli çalışmadığına dair belge istenmesidir. Müracaat etmek isteyen çiftçilerin bu hususu gözden kaçırmamaları, ilk olarak bu şart kapsamında uygun iseler diğer şartları kontrol etmeleri menfaatleri icabıdır" dedi.



Güden, başvuruların 05 Mayıs 2017 tarihine kadar devam edeceğini ve bu başvuruların bizzat sahiplerince yapılması gerektiğini anımsatarak, "Başvuru yapacak çiftçilerde aranacak şartlar ve istenecek belgeler konusunda ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden öğrenebilirler" diye konuştu. - DİYARBAKIR