Çermik'te Çatom Kurulu Seçimi Yapıldı

Yerel Demokrasinin en güzel örneği olan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri'nde (ÇATOM) her yıl, yeni dönemin faaliyetlerini planlayan, uygulayan ve değerlendiren Çermik ilçe kurulu tüm katılımcı kadınların oylarıyla yapıldı. Yapılan seçimlerde ÇATOM Başkanlığı'na Emiş Bahçeci seçildi.



Katılımcıların ÇATOM'un yönetimine katılması, yönetim becerilerinin gelişmesi, seslerini ve isteklerini duyurabilmeleri, ÇATOM etkinlik ve programlarının düzenlenmesinde aktif olarak çalışması amacıyla kurul seçimi yapıldı. Seçim demokratik bir ortamda herkesin açık ve net görebileceği kapalı oy, açık sayımla yapıldı. Seçimde ÇATOM Başkanlığı'na Emiş Bahçeci, kurul eğitimcisi Servet Keskinnişancı, kurul üyeliklerine Esma Esmer, Emine Güzel, Gülbahar Karakış, Hacer Dadakoğlu ve Besire Güldalı seçildi.



ÇATOM Başkanlığı'na seçilen Emiş Bahçeci yaptığı açıklamada, Çermik ilçesinde kadınların bir araya gelerek, 'Güç birlikten doğar felsefesi' ile başta kültürel el sanatları üzere üretim yapmak, kültürü gelecek kuşaklara aktarmak, ortaklarının ekonomik, sosyal, ruhsal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak ve sağlıklı, gelişmiş bir çevrede yaşam alanını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Bahçeci, gücünü katılımcılardan alan, topluma dayalı merkez olma özelliği taşıyan ÇATOM'da kadınların seslerini ve isteklerini duyurabilmelerini, yönetime katılmalarını, yönetim becerilerinin gelişmesini de amaçladıklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR