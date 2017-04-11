Çermik Belediyesi, İlçenin 30 Yıllık Sorununu Çözüyor

Çermik Belediyesi, ilçenin 30 yıllık sorununu çözüyor

30 yıldır çöp alanı olarak kullanılan bölge mesire alanına dönüştürülüyor



DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çermik İlçe Belediyesi, kaplıcalarıyla ünlü ilçenin 30 yıllık sorununu çözüyor. Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, ilçeye yakın olan ve kokusundan dolayı rahatsızlık veren çöp alanını mesire alanına dönüştüreceklerini ve en geç eylül ayında vatandaşların hizmetine sunacaklarını vurguladı.

Çermik Belediyesi, kaplıcalarıyla ünlü olan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan ilçenin 30 yıllık sorununu çözmek için kolları sıvadı. Belediye, 30 yıldır Çermik-Çüngüş karayolu üzerinde bulunan ve etrafa ağır kokular yayan çöp alanını kaldırmak için çalışmalara başladı. Alanın, içerisinde kafeteryası, yürüyüş yolu, piknik alanı olan bir mesire alanına dönüştürüleceği belirtildi.

"Çöp alanını, turizm alanına dönüştüreceğiz"

İlçe Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, eski çöp alanını turizm alanına dönüştüreceklerini ifade ederek, "34 dönümlük bir arazi üzerine güzel bir proje yaptırdık. Mühendislerimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi mühendisleri ile bir çalışma yaptı. Alanın çöp alanı olmasından dolayı metan gazı direnaj borularıyla yüzeye çıkarılıp yakılacak. Bu alanın karşısında Gelincik dağımız var, onun altında Dravşa dediğimiz ve Çermik'in en güzel meyvelerinin yetiştiği bahçeler var. Hemen yanında serin suları ve vadisi ile Sinek Çayı var. Hemen karşıda Çermik manzarası var. Buraya, içinde yürüyüş yolu, kafeteryası, çocuk parkı, tenis kortları, anfi tiyatro, piknik alanı olan bir mesire alanı yapacağız. 24 Nisan'da ihaleye çıkılacak. En geç eylül ayında vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Böylece çöp alanını turizm alanına dönüştürülmüş olacak" dedi.

"Belediyeler şehri güzelleştirmek için var"

Belediyelerin şehri güzelleştirmek için var olduğunu dile getiren Karamehmetoğlu, şunları kaydetti:

"Demek ki yaptığımız zaman oluyormuş. Yeter ki biz hizmet edelim insanlarımıza. Çermik halkı hizmetin en iyisine layıktır. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kardeş belediyeyiz. Bize bir greyder gönderdi. Biz halkımız için ekiplerimizle beraber ne gerekiyorsa yapıyoruz. Çermik'e biraz sahip çıkılsın. İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya Büyükşehir Belediyelerimizden projeler konusunda bize destek çıkmalarını Çermik halkı olarak bekliyoruz. Bu ülke hepimizin, bu ülke ne kadar kalkınırsa hep beraber kalkınıyoruz. Avrupa ile beraber bu ülkenin kalkınmasını istemiyorlar. Allah'ın izniyle Çermik halkımız halk oylamasında yüzde 70 ile 75 arası bir 'Evet' oranıyla bunlara bir ders verecektir. Güçlü bir liderimiz var. Bütün güçler bir oldu yine de bizi Suriye'ye, Irak'a çeviremediler. Çünkü Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir."