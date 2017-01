Çerkezlerden Kültür ve Dayanışma Gecesi

Çorum Kafkas Kültür Derneği Gençlik Komisyonu tarafından kültür ve dayanışma gecesi düzenlendi.



Dernek Başkanı Hüseyin Ercan, Devlet Tiyatro Salonunda yapılan etkinliğin açılışında, Çorum'da 34 Çerkez köyü bulunduğunu ve il genelinde yaklaşık 4-5 bin civarında Çerkez'in yaşadığına dikkati çekerek, "Kültürümüzü yaşatmak ve dayanışma içerisinde olabilmek için tüm Çerkez vatandaşlarımızı derneğimizin çatısı altında bir araya gelmeye davet ediyorum." dedi.



Gençlik Komisyonu Başkanı Mustafa Yıldız da kültürünü kaybeden halkların zamanla desteksiz duvarlar gibi yıkılmaya mahkum olduğunu belirterek, "Derneğimiz bu yok oluşa 'dur' demek geleneklerini yeni kuşaklara aktarabilmek için çaba sarf eden bir sivil toplum örgütüdür." diye konuştu.



"Bu gece kültürümüzün eşsiz eserlerini seyredecek, içinizdeki heyecanı tekrar yeşerteceksiniz. Her gösteri her melodi sizi yıllar öncesine, belki köyünüze belki anavatanınıza belki eski bir anınıza götürecek, anadilinizi tekrar hatırlayacak tekrar doğacaksınız" diyen Yıldız, "Buradan çıkınca ayaklarınız yerinde duramayacak belki dudaklarınızdan Çerkezce bir şeyler mırıldanacaksınız. İşte bu düşüncelerle planladık gecemizi. Gençlik Komisyonu olarak farklı derneklerden farklı ekipleri bir araya getirdik. Çerkezler olarak bu ülkenin her kilometre taşında emeğimiz var kanımız var. Yeri geldi Çerkez kalpağımızla milli mücadeleye simge olduk, yeri geldi Erol Olçok'umuzla Boğaz Köprüsünde tanklara siper olduk." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin terör gruplarının çemberi altında olduğunu vurgulayan Yıldız, terörün asıl amacının insanlar arasındaki birlik ve beraberliği bozmak ve onları evlerine kapamak olduğunu ancak Çerkezler olarak bu oyuna gelmeyeceklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından geceye katılan Eskişehir'den mızıka grubu Woshim Yi Makh, Kayseri'den dans grubu Aşamez, Samsun'dan müzik grubu Ceguako, Ankara'dan tiyatro grubu Nibjeug ve Tokat'tan müzik grubu Timaf tarafından gösteriler sunuldu. Seslendirilen Çerkezce türküler ve yöresel danslara bazı seyircilerin de eşlik ettiği programda, Çerkez kültürünün yaşatılmasını konu alan tiyatro oyunu da izleyenlerin beğenisini kazandı.