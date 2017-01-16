Çerkezköy İlçe Jandarma, Göz Açtırmıyor

Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2016 yılında 8 terör, 579 asayiş ve 16 kaçakçılık olayını aydınlattı.



Tüm yurtta olduğu gibi Çerkezköy'de de jandarma ekipleri artan terör olaylarına karşı sorumluluk bölgeleri olan Kızılpınar ve Veliköy'de yıl boyunca tedbiri elden bırakmadı. Her akşam yapılan asayiş ve huzur operasyonları ile halkın rahat etmesini sağlayan jandarma ekipleri, 2016 yılı içinde, bin 149 yol ve bin 306 da kolluk devriyesi ile Kızılpınar ve Veliköy'de güven verdi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları 163 bin 713 şahıs sorgusu ile adeta kuş uçurtmadı. Ekipler, Genel Bilgi Taramasında (GBT) çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 155 kişiyi yakalayarak adli mercilere sevk etti.



Jandarma ekipleri asayişteki başarısını trafik devriyelerinde de gösterdi. Birbirinden farklı 138 noktada yıl içinde uygulama yapan ekipler 152 araca çeşitli kabahat ve kural ihlalinden toplam 40 bin 651 TL idari para cezası kesti.



İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yıl içerisinde yapılan etkin araştırma ve soruşturma kapsamında uygulamalar, operasyonlar ve ev aramalarında birçok suç unsuruna el koydu. Yapılan operasyonlarda 18 adet 100 liralık sahte banknot, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 gram esrar, 3 sentetik uyuşturucu esrar, 16 adet cep telefonu, 4 adet flaş bellek, 4 adet kitap, 3 adet CD, 2 adet laptop, 1 adet notebook, 2 adet MP3 çalar, 51 adet kitap, 10 adet dergi, 9 adet kaset, 194 adet küçükbaş hayvan hırsızlığından ele geçiren hayvan, 1 adet dizüstü laptop pili, hafıza kartları ve 530 paket değişik markalarda sigara ele geçirildi.



Jandarma ekipleri, sorumluluk alanlarında FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere 8 ayrı terör olayını da aydınlattı. Öte yandan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada halkın refahı ve huzuru için yapılan operasyonların azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - TEKİRDAĞ