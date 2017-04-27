Çerkezköy Devlet Hastanesinde Bir İlk Gerçekleşti

Çerkezköy Devlet Hastanesinde ilk kez yapılan böbrek tümörü ameliyatıyla 56 yaşındaki kadın hasta ile 62 yaşındaki erkek hasta sağlıklarına kavuştu.



Çerkezköy Devlet Hastanesinde ilk defa uygulanan ameliyatı Uzm. Dr. Timuçin Sinal ve Uzm. Dr. Yakup Suçeken gerçekleştirdi. Uzm. Dr. Yakup Suçeken yaptığı açıklamada, spesifik olmayan yan ağrı şikayetleri ile başvuran Miyase Ertokmaç isimli 56 yaşındaki bayan hastanın yapılan tetkik ve radyolojik incelemelerinde sol böbrek orta kısımda 4 santimetre, Hasan Bağcı isimli 62 yaşındaki erkek hastanın yapılan tetkikler ve radyolojik incelemeleri sonucunda ise sol böbrek alt kutupta 5 santimetre böbrek kaynaklı olduğunu düşündükleri tümöral lezyonlar saptadıklarını ve her iki hastaya da nefron koruyucu cerrahi olarak nitelendirilen ve tüm dünyada ileri merkezlerde sıklıkla uygulanan tümörlü olan böbreğin tümünün değil de sadece tümörlü olan kısmın çıkarılması olarak açıklanan parsiyel nefrektomi ameliyatını başarılı olarak uyguladıklarını söyledi. Dr. Yakup Suçeken, "Her iki ameliyat sonucu hastalarımız Çerkezköy Devlet Hastanesi Üroloji Servisinde takip edilip, ameliyat sırasında ve sonrasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadan şifa ile taburcu edilmişlerdir" diye konuştu.



Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Cengiz Becerir ise yaptığı açıklamada, "Çerkezköy Devlet Hastanesi, yapılması zor olan ve genellikle dünyada ileri merkezlerde yapılabilen bir ameliyatı gerçekleştirdi. Gayret edildiğinde ve istenildiğinde yapılabilecek olan parsiyel nefrektomi ameliyatını gerçekleştirmenin genel sekreterlik olarak gururunu yaşıyoruz. Başarıyla gerçekleştirilen parsiyel nefrektomi ameliyatı hem bölge halkında, hem de hastanede çalışan personelde heyecan oluşturdu. Bu ameliyatların başarısında rol alan Dr. Timuçin Şipal ve Dr. F. Yakup Suçeken'e, Çerkezköy Devlet Hastanesi ameliyathane ve üroloji servisi çalışanlarına teşekkür eder, bundan sonraki başarılı ameliyatların devamını temenni ederim" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ