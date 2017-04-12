Çerkezköy'de Tekstil Fabrikasında Patlama

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde kimyasal sızıntı alarmı verildi. Bir tekstil fabrikasında meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucu, sanayi bölgesindeki patlama sonrası dumandan etkilenen 11 işçi hemen çevre hastanelere kaldırıldı. Birçok işçi de fabrikalardan geri gönderilirdi. Bölgeye gelen AFAD ve itfaiye ekiplerinin olaya müdahalesi sürerken polis çevredeki tüm yolları kapattı.