Çerkezköy'de Kaza: 1 Ölü
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde önünde giden kamyona arkadan çarpan kamyon sürücüsü 44 yaşındaki Engin İşler, öldü.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde önünde giden kamyona arkadan çarpan kamyon sürücüsü 44 yaşındaki Engin İşler, öldü.
Kaza, Çerkezköy'ün Değirmenköy karayolu üzerinde gece meydana geldi. Pazarcı Engin İşler yönetimindeki 34 TU 4178 plakalı kamyonla giderken önünde bulunan 39 FC 754 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta sıkışan İşler, öldü. Sevk edilen itfaiye ekipleri İşler'in cesedini araçtan çıkarıp Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kazayı duyunca gelen ölen Engin İşler'in yakınları sinir krizleri geçirirken, soruşturma sürdürülüyor.
- Çerkezköytekirdağ
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