Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ilk çipli kimlik sahibine teslim edildi.
Yeni yıldan itibaren tüm Türkiye'de başvuruları alınan yeni çipli kimlik kartları Çerkezköy'de de vatandaşlara teslim edilmeye başlandı. İlçe Nüfus Müdürü Gülhan Yavuz, yeni kimliklerin teslimin ardından KİOS isimli cihazda şifre ve aktivasyon işlemi yapıldıktan sonra kullanılabileceğini söyledi. Yavuz, başvuru yoğunluğunun devam ettiğini belirtti. - TEKİRDAĞ
Çerkezköy'de İlk Kimlik Sahibine Teslim Edildi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde ilk çipli kimlik sahibine teslim edildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde ilk çipli kimlik sahibine teslim edildi.
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