Çerkezköy'de Fabrikada Patlama

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde bir tekstil fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından yaşanan kimyasal sızıntıdan etkilendiği belirtilen 29 işçi hastaneye kaldrıldı. Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde Organize Sunayi Bölgesi'nde kurulu bulunan özel sektöre ait bir tekstil fabrikasında bu sabah saatlerinde kimyasal reaksiyon sonucu patlama meydana geldi. Fabrikadan dumanlar yükselirken, dumanlardan etkilendiği belirtilen 29 işçi Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan diğer bazı fabrikalardaki işçiler ise olası bir olumsuzluğa karşı evlerine gönderildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Beledie Başkanı Vahap Akay da Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Abban, "Kazanın bir tanemsinde kimyasal reaksiyon redeniyle aşırı ısınmadan dolayı patlama meydana gelmiş. Koku ve duman nedeniyle fabrika boşaltıldı" dedi. Fabrikada itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - Çerkezköytekirdağ