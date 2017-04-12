Çerkezköy'de Fabrikada Patlama (3) Yeniden
Yazıişleri Müdürlerinin dikkatineÇerkezköy'de fabrikada patlama başlıklı haberimizi gelişmeler nedeniyle yeniden veriyoruz.
Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine
Çerkezköy'de fabrikada patlama başlıklı haberimizi gelişmeler nedeniyle yeniden veriyoruz.
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YENİDEN
Şaban KARDEŞ- Mehmet YİRUN/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ), - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasının kazanında meydana gelen patlamada, yoğun gaz ve dumandan etkilenen 79 işçi ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, kimyasal reaksiyon nedeniyle aşırı ısınmadan dolayı patlamanın meydana geldiğini belirtirken, fabrikada çıkan yangın yaklaşık 7 saatte söndürüldü.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Boytek tekstil fabrikasının kazanında bugün saat 06.30 sıralarında patlama meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'nde büyük paniğe yol açan patlamanın ardından yayılan gaz ve yoğun dumandan 79 işçi etkilendi. 49 işçi ambulanslarla özel hastanelere, 30'u ise Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yoğun duman ve gaz nedeniyle bölgede işçiler maske takmak zorunda kaldı. Fabrika yangın nedeniyle boşaltılırken, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan diğer bazı fabrikalardaki işçiler ise olası bir olumsuzluğa karşı evlerine gönderildi.
7 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Patlama ve yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere müdahale etti. Köpüklü müdahale sonucu saat 06.30'da başlayan yangının soğutma çalışmaları saat 14.00 sıralarında tamamlandı. Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Belediye Başkanı Vahap Akay da Organize Sanayi Bölgesi'ne giderek çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Abban, "Kazanın bir tanesinde kimyasal reaksiyon nedeniyle aşırı ısınmadan dolayı patlama meydana gelmiş. Koku ve duman nedeniyle fabrika boşaltıldı" dedi.
VALİLİK: ZARARLI MADDEYE RASTLANMADI
Tekirdağ Valiliği, meydana gelen patlamayla ilgili açıklama yaparak insan sağlığına zararlı bir maddeye rastlanmadığını açıkladı. Açıklamada, "İlimiz Kapaklı İlçesi Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren boya-kimya fabrikasında 12.04.2017 tarihinde saat 06.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle yangın meydana gelmiş olup, yangın itfaiye yetkililerince kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. AFAD tarafından bölgede gerekli ölçümler yapılmış olup, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Bazı basın organlarında yer alan yanıltıcı haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemesi hususu kamuoyuna duyurulur" denildi.
FABRİKA ÖZÜR DİLEDİ
Patlamanın meydana geldiği fabrikanın yönetimi de olayla ilgili açıklama yaparak 'teknik bir problem sonucu oluşan yangına' ifadelerini kullanarak 'özür diledi'. Fabrikadan yapılan açıklamada, "Saat 06.30 sularında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan polyester reçine üretimi yapılan firmamızda niteliğini araştırdığımız teknik bir problem sonucu üretim bölümümüzün sınırlı bir bölümünde yangın oluşmuştur. Firmamıza ait yangın söndürme sisteminin anında devreye girmesi ve Çerkezköy OSB itfaiyesinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde yangın söndürülmüş olup, soğutma çalışmalarına devam edilmektedir. Yangın sonucunda oluşan dumanın analizi, AFAD ve yetkili kurumlar tarafından da yapılmış olup, toksik etki yaratacak herhangi bir kimyasal bulgusuna rastlanmamıştır. Olayın vuku bulmasının ardından maruziyet altında kalan sınırlı sayıda kişinin bölgemizde bulunan hastanelere başvurduğu bilgisi alınmıştır. Hastane yetkililerinden alınan bilgi çerçevesinde, bu kişilerin basit solunum sıkıntıları sebebiyle hafif tedavi altına alındıkları ifade edilmiştir. Konuya ilişkin oluşan endişeler sebebiyle tüm kamuoyundan, sanayicilerimizden ve bölgemizde çalışan bütün çalışanlardan özür dileriz" denildi.
OSB: MESAJ GERÇEK DEĞİL
Çerkezköy Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü tarafından atıldığı ve içerisinde 'emziren çalışanlar için kimyasal madde ile ilgili net bilgiye ulaşılana kadar emzirmemeleri önerilir' ifadeleri içeren mesajın da gerçek olmadığı belirtildi. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, mesajın kendileri tarafından atılmadığı ve itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
FABRİKAYA 3 MİLYON LİRA CEZA KESİLMİŞTİ
Patlamanın meydana geldiği fabrikaya, 10 gün ağır kokuya neden olan ve çocukların maske takarak okula gitmek zorunda kaldığı, atıkların kontrolünü yapmadığı gerekçesiyle 3 milyon lira idari para cezası kesildiği ortaya çıktı. Geçen Şubat ayında meydana gelen olayda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kimyasal atığı bertaraf tesislerine göndermek yerine kanalizasyona boşaltan firmanın sahiplerine endüstriyel atığın arıtıldığının kontrolünü yapmadığı gerekçesiyle 3 milyon lira, atığı tanker ile okulun kanalizasyona boşaltan firmaya ise 212 bin lira para cezası kesmişti.