Çerkezköy'de "Direnişten Dirilişe" Programı Düzenlendi

Çerkezköy ilçesinde, Sağlık-Sen Tekirdağ Şubesi tarafından "Direnişten Dirilişe" programı düzenlendi.



Sağlık-Sen Tekirdağ Başkanı Hamza Öksüz, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir coğrafya'da yer aldığını söyledi.



15 Temmuz'da yaşananların sadece bir darbe girişimi olmadığını ifade eden Öksüz, "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değil, ülkeyi işgal etmeye kalkışma hareketiydi. Cumhurbaşkanımız ve aziz milletimizin cesareti ile kalkışma hareketi içinde olmayan güvenlik güçlerimizle birlikte kanlı gecenin sabahına Allah'a şükür ki ülkemizi teslim etmedik." dedi.



Türkiye'yi ekonomik anlamda da zora sokmak isteyenlerin olduğunu aktaran Öksüz, şunları kaydetti:



"Şer odakları bilsinler ki devletimizi ekonomik anlamda da asla teslim etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız büyük oynuyor çünkü bu davada taşımış olduğu yük de çok büyük. Bu davayı anlamak için Türkiye'ye Bosna'dan, Suriye'de, Doğu Türkistan'dan, Filistin'den bakmak lazım. Dünyanın her neresinde olursa olsun yüreği iman dolu, çaresiz insanların gözyaşlarına baktığınızda yine de bir umut görürsünüz ya işte o umudun adı Türkiye'dir, o umudun adı Recep Tayyip Erdoğan'dır."



Konuşmaların ardından, Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, "15 Temmuz Darbe Girişimi" konulu bir konferans gerçekleştirdi.



Programa, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ayşe Doğan, Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, ile çok sayıda STK temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı.