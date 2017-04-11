Çerkezköy'de 10 Gündür Kayıp Genç Derede Ölü Bulundu

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy İlçesi'nde 10 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Şahin Toy, derede ölü bulundu.



Çerkezköy'ün Karaağaç Mahallesi'nde mahalle ile aynı taşıyan derede dün akşam saatlerinde suyun üzerinde hareketsiz bir kişiyi görenler jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sudan çıkardıkları kişinin öldüğünü belirledi. Jandarmanın yaptığı araştırmada ölen kişinin, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Şahin Toy olduğu anlaşıldı.



Şahin Toy'un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Tekirdağ