Çerkes Etnografya Sergisi Açıldı

Düzce Adige Kültür Derneği tarafından organize edilen Etnografya Sergisi Düzce Belediyesi Kadri Ogün Danış Sergi salonunda açıldı.



Düzce Adige (Çerkes) Kültür Derneği tarafından organize edilen Etnografya Sergisi büyük ilgi gördü. "Adige (Çerkes) Etnografya Sergisi"nin açılışını Düzce Adige Kültür Derneği Başkanı Tarık Acaroğlu, Düzce Üniversitesi (DÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fehmi Altın gerçekleştirdi.



Etnografya sergisinde Adige halkına ait etnografik ve Kafkasya temalı eserler sergilendi. - DÜZCE