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Çerçevesize Yakın Dokunmatik Ekran
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Çerçevesize Yakın Dokunmatik Ekran

Çerçevesize yakın ve gösterişli bir dokunmatik ekran, yüksek performans, çekici tasarım ve sağlam bir gövde.

Çerçevesize Yakın Dokunmatik Ekran

Çerçevesize yakın ve gösterişli bir dokunmatik ekran, yüksek performans, çekici tasarım ve sağlam bir gövde… Bunlar Dell XPS 13'ün en dikkat çeken özellikleri.

Kaynak: Dunya.com

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