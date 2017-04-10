Cerattepe'de Maden Karşıtlarının Yaptığı Kulübe Mahkemelik Oldu

Artvin'in Cerattepe bölgesinde çıkartılması planlanan madene karşı mücadele yürüten 3 kişi için, bölgede yaptıkları nöbet kulübesi nedeniyle, 'Orman alanını işgal ve yararlanma' suçundan dava açıldı.



Artvin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ormanı işgal etme suçuyla Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Nursal Bülbül ve Hikmet Çelik'e nöbet kulübesini yaptıkları gerekçeyle dava açtı.



Açılan dava nedeniyle Cerattepe Bölgesi'nde kulübelerin bulunduğu alanda keşif yapıldı. Cerattepe bölgesinde gerçekleşen keşfin ardından açıklama yapan Yeşil Artvin Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda derneğin avukatı Bedrettin Kalın, "Bu nöbet kulübelerinin ormanı işgal ettiği ve ormanı kullandığımız iddiasıyla Yeşil Artvin Dernek Başkanı Neşe Karahan ve yönetim kurulu üyelerine Nursal Bülbül, Hikmet Çelik'e dava açıldı. Bu kulübeleri bu kişilerin yaptığıyla ilişkin bir iddia var. Dolayısıyla mahkeme bununla ilgili bir keşif yaptı. Keşifte biz durum izah ettik. Daha sonra savunmalarımızı da mahkemede yapacağız. Burada görünen kulübelerin orman alanına her han gibi bir zararı vermediği, esasen 245 gün nöbet tutularak ormanın korunmaya çalışıldığını Artvin halkının bir bütün olarak burada nöbet tuttuğu ifade ettik. Bu kulübeleri sadece ismi gecen kişiler değil Artvin halkı imece usulüyle, el birliğiyle, birisi tahtasını, birisi çivisini diğer eksiklerini getirerek yapmış olduğu kulübelerdir. Doğal olarak insanla nöbet beklerken kapalı alana ihtiyaçları vardı. O nedenle kış döneminde korunmak için yapılmıştı. Bu alan ormana zarar veren yerde değil geniş bir yol kenarında kurulmuş kulübelerdir. Asla suç konusu olmaları mümkün değildir" ifadelerini kullandı.



Hakkında dava açılan Yeşil Artvin Dernek Başkanı Nur Neşe Karahan ise, "Artvin halkının sembolik olarak yaptığı kulübelerdir. Trafiği veya başka bir şeyi engelleyen bir şey değildir. Bize davayı açan ormancılar ama biz ormanımızı yaşamımızı korumak için beklediğimiz nöbet yeridir. Artvin halkı haklı mücadelesini sürdürmektedir sürdürmeye deva edecektir" şeklinde konuştu. - ARTVİN