Cerablus Zagrava Çadır Kampında Türkiye Mültecilere Kucak Açtı

Suriye muhabirimiz Beşir Layauş Cerablus Zagrava mülteci kamplarındaki mültecilerle görüştü.



Rusya'nın aracılığıyla Suriye rejim güçleri tarafından muhasara altında tutulan Al Waer kasabasındaki muhalif silahlı güçler aileleri ile birlikte Halep'in Kuzey doğusunda Türkiye sınırı yakınlarındaki Cerablus'ta kurulan kamplara nakledilmişti.



Kampta halen 7 yüz civarında aileden oluşan 4 bin 200 kişi bulunuyor. Bu sayının 5 bini bulması bekleniyor.



Mültecilerden Müfreg Şehab isimli orta yaşlı bir mülteci iki hafta önce Al Waer'den geldiğini sabah 8 civarında kampa ulaştıklarını, ancak kampta asli ihtiyaçlarına karşılayacak hiçbir şeyin bulunmadığını, daha sonra Türk askerinin gelerek kısa zamanda çadırları kurduğunu, ihtiyaç duydukları malzemelerin kendilerine sağlandığını söyledi.



Onbir yaşındaki, Zuha Rahim, memleketinden çıkmak istemediğini, ancak orada çok şey kaybettiğini, savaş uçaklarının yakın akrabalarını öldürdüğünü, bir yıl kadar okula gidemediğini söyledi. Memleketinin çok güzel olduğunu, orada arkadaşlarının bulunduğunu, ancak burada uçakların bulunmadığını ve kendisini bu kampta güvende hissettiğini söyledi.



Muhabirimize konuşan yaşlı bir mülteci, asli ihtiyaçlarının karşılandığını ancak temiz su bulmakta zorlandıklarını banyo ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, elektriğin ara sıra kesildiğini söyledi. Yağmur sularının çamura yol açmaması için yolların düzeltilmesini istedi.



Orta yaşlı bir mülteci kadın ise, "45 yıl rahat bir hayat yaşadıktan sonra şimdi çadırlara düştük. Al Waer'de dört arabamız, iki dükkanımız vardı. Esed'in zulmü ve savaş uçakları sebebiyle buralara düştük" dedi. - CERABLUS