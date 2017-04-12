Cerablus ve El Bab'a Eğitim Malzemesi Yardımı

Mersin'de başlatılan kampanyada toplanan 12 tır eğitim malzemesi yardımı, Suriye'nin Cerablus ve El Bab bölgelerine gönderildi.



Valilik öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen yardım kampanyasında toplanan malzemeler, 12 tıra yüklendi.



İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Tevfik Sırrı Gür Stadı önünde düzenlenen uğurlama töreninde, Suriyeli çocuklara yardım etmek için kampanyayı başlattıklarını söyledi.



Savaş koşullarında yaşayan sivil halkın günlük hayatlarını biraz daha kolaylaştırmayı amaçladıklarını anlatan Koca, şöyle konuştu:



"Onların gönderdiğimiz bu yardımlarla eğitime daha çabuk başlamalarını istiyoruz. Orada savaş koşulları nedeniyle çok sayıda çocuğumuz eğitim malzemesi bulmakta güçlük çekiyor. Bir nebze de olsa faydamızın dokunması için böyle bir kampanya başlatıp, 12 tır yardım topladık. Kalemden deftere kadar birçok eğitim malzemesinin bulunduğu tırları Cerablus ve El Bab'a göndermekten mutluluk duyuyoruz."



Mersin Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un duasının ardından, tırlar bölgeye uğurlandı.