Cerablus'ta 23 Nisan Coşkusu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında özgürleştirilen Halep'in Cerablus ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Cerablus Halk Meclisi tarafından Arabazzi İlk ve Orta Öğretim Okulunda organize edilen etkinlikte, mehter takımı gösteri sundu. Etkinlikte, çocuklar şiirler okuyup şarkılar söyledi.



Türk bayrakları sallayan çocuklar, etkinlikte gönüllerince eğlendi.



Etkinliğin ardından çocuklara kıyafet yardımında bulunuldu.