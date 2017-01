Cerablus Polislere Emanet

GAZİANTEP/ KEREM KOCALAR - Türkiye'de eğitildikten sonra Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Halep'in Cerablus ilçesine gelen 450 polis, ilçenin huzur ve güvenliğini sağlamak üzere 24 saat esasına göre görev yapıyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'ta kurulan düzenli polis teşkilatı faaliyetlerini sürdürüyor.



Asayişten terörle mücadeleye ve trafiğe kadar farklı alanlarda eğitim alan 450 polis, ilçenin huzur ve güveninin tesis edilmesi için çaba gösteriyor. Kent merkezinde trafik uygulaması yaparak, şüpheli görülen araçları durduran, arama yapan polisler, hastane ile meclis binası gibi kamu hizmeti veren binaların çevresinde de nöbet tutuyor.



Kavgadan, hırsızlık gibi olaylara kadar farklı asayiş konularıyla yakından ilgilenen ekipler, şüpheli şahısları da gözaltına alarak gerekli tahkikatın başlamasını sağlıyor.



Mavi üniformalarıyla tek tip kıyafet ve ekipmanlarıyla dikkati çeken polislerden terörle mücadele görev alacaklar ise askeri üniformayı andıran kıyafetler giyiyor.



Polislerin göreve başlamasıyla Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı birliklerin büyük çoğunluğu kentten ayrılarak daha çok cephede görev yapmaya başladı. İlçede kalan az sayıdaki ÖSO askerleri ise kentten ayrılmak için hazırlıklarını sürdürüyor.



"Her geçen gün daha iyi olacak"



Cerablus Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el- Laz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'ta güvenliği ve asayişi tesis edebilmek için görevi devraldıklarını söyledi.



Kentte 450 polisin görev aldığını anlatan Laz, Türkiye'de mesleki ve prosedür gibi farklı alanlarda eğitim alan polislerin kenti her geçen gün daha yaşanabilir hale getirmek istediğini vurguladı.



Halkın da uygulamadan memnun olduğunu aktaran Laz, "Her geçen gün daha iyi olacak. Bunun için ekiplerimizi gerekli konularda yönlendiriyoruz. İnşallah Cerablus'un her günü bir öncekinden daha iyi olacak." diye konuştu.



Polislerin kentte sık sık devriye gezdiğini aktaran Laz, "Polislerimizin devriye gezmesi bile bazı konularda caydırıcı olabiliyor. En ufak kavga olayını bile yatıştırmak için polisler görev yapıyor. Cerablus'ta herkes güven ve huzur içerisinde yaşayacak. Bunun için polisler 24 saat çalışıyor. Gece nöbetçilerimiz ve gündüz görev alan arkadaşlarımızla devraldığımızı işi daha ileriye götürmenin gayreti içerisindeyiz." sözlerine yer verdi.