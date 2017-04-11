Cepteteb İkinci Yılını Ödüllerle Taçlandırdı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), 2015'te hayata geçirdiği CEPTETEB ile ikinci yılında EFMA SME AppsBank Awards'tan iki ödül birden aldı.



TEB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın önceki yıl uygulamaya aldığı CEPTETEB Dijital Bankacılık Platformu, 2. yılını EFMA ve SAP tarafından düzenlenen SME AppsBank Awards'tan aldığı iki ödülle taçlandırdı.



CEPTETEB'in "En İyi Uygulama" ve "EFMA-SAP Özel Ödülü"ne layık görüldüğü ödül programına bu yıl 23 ülkeden 42 kurum, 43 mobil uygulamasıyla başvurmuştu.



Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, dijital kanalları geleceğin en önemli bankacılık platformları arasında gördüklerini belirterek, dijital kanallarını her geçen gün gelişen teknolojilere uyumlu hale getirdiklerini, yeni kitlelerle buluşturmak için önemli yatırımlar yaptıklarını bildirdi.



Mendi, "Dijital bankacılık platformumuz CEPTETEB'i de Türk bankacılık sektöründe dijital bankacılık deneyimini ileri taşıma hedefiyle iki yıl önce hayata geçirdik. Bugün bu yatırımlarımızın karşılığını ödüllerle almak çok gurur verici." ifadelerini kullandı.



"CEPTETEB ile 400 bin kişilik bir aile olduk"



Mendi, dijital bankacılık servislerini CEBTETEB markası altında birleştirdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"CEPTETEB ile iki yılda 400 bin müşteriye ulaşarak kocaman bir aile olduk. 3,5 milyar TL mevduata ulaşarak 32 bin kişiyi temassız ödeme ile tanıştırdık. CEPTETEB mobil uygulamamız bu süreçte 3,5 milyon kez indirildi. Cep telefonunu cüzdan olarak da kullanmak isteyen CEPTETEB'liler QR kodla 270 bin kez para çekti. Bu süreçte destek merkezimiz durmadan çalışarak CEPTETEB'lilerin 750 bin sorusunu ve ihtiyacını dinledi, 554 bin kez web chat ve görüntülü konuşma gerçekleştirdi.



Ayrıca CEPTETEB'in başarı hikayesi, yeni nesil bankacılığın ihtiyacı olan tüm özellikleri kapsayan bir Dijital Bankacılık Platformu olarak ortaya koyduğu iş sonuçları ile Gartner'da, dijital pazarlama sonuçlarıyla Facebook ve Google tarafından global başarı hikayesi olarak yayınlandı. Accenture ise 'Türkiye'nin en dijital şirketleri' arasında gösterdi. İki yıl gibi kısa bir sürede elde ettiğimiz bu başarılar gerçekten çok gurur verici."