Çepnidere Mahallesine Islah Çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, dere yataklarını korkulu rüya olmaktan çıkarmak adına Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde yapılan ıslah çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların talep ve dileklerini dinledi.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, dere yataklarını daha sağlıklı bir hale getirmek için yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın Turgutlu'nun Çepnidere Mahallesi'nde yaptığı dere ıslah ve temizlik çalışmalarını MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun yerinde inceledi. Genel Müdür Coşkun'a, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ahmet Ulvi Kaynak da eşlik ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dere taşkınlarının önüne geçmek için Çepnidere'de yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlar yoğun yağışlarda hiçbir sıkıntı çekmeyecek.



MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Çepnidere Mahallesi'nde yaşanan taşkın sıkıntısına son vermek için hızlı bir çalışma yapıldığını ifade ederek, yağışlı havaların artık vatandaşlara sıkıntı yaşatmayacağını belirtti. Genel Müdür Coşkun, "Mahallemizde 2 bin 200 metre dere temizlik çalışması gerçekleştirdik. Geriye 600 metrelik bir bölüm kaldı. Ekiplerimiz kısa süre içerisinde temizlik işini noktalayacak. Ayrıca aşırı yağışlarda en çok taşkın sıkıntısı çekilen kısımda ise 113 metre U kesit imalatı gerçekleştirdik. 17 metrelik menfez geçişi de yaparak vatandaşlarımızı büyük bir sıkıntıdan kurtaracak çalışmaya imza attık. Islahını gerçekleştirdiğimiz derede 226 metre de panel çit imalatı yaparak vatandaşlarımızın dere yatağı ile ilgili tüm problemlerini ortadan kaldıracağız" dedi. - MANİSA