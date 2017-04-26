Cephanelik Davası, Askeri Mahkemelerin Kapatılmasını Bekliyor

AFYONKARAHİSAR'da 5 Eylül 2012 tarihinde 25 askerin şehit olduğu mühimmat deposundaki patlamayla ilgili olarak Eskişehir Askeri Mahkemesi'nde görülen ve 3 subayın yargılandığı davanın bugünkü duruşması yapılmadı. Davanın, kapatılması gündemde olan askeri mahkemelerin durumu netleşene kadar beklemeye alındığı belirtildi.



Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde bugün yapılması gereken Kıdemli Albay Veysel Özbay, Binbaşı Ali Duran ve Üsteğmen Tuncay Aydın'ın tutuksuz yargılandığı davanın duruşması yapılmadı. Bir yetkili, davanın anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesinin ardından askeri mahkemelerin kapatılma konusunun gündemde olması nedeniyle bir süre beklemeye alınacağını, askeri mahkemelerin kapatılmasıyla da dava dosyasının Afyonkarahisar'daki sivil mahkemeye gönderileceğini söyledi.



Eskişehir Askeri Mahkeme'de geçen 1 Şubat'ta yapılan davanın 16'ncı duruşmasında Askeri mahkeme heyeti, olayın FETÖ ya da başka terör örgütleriyle bir bağlantısının olup olmadığının araştırılmasına karar vererek duruşmayı 26 Nisan'a ertelemişti.



-- - Eskişehir