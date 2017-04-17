"Cepçi" kadın güvenlik kameralarına yakalandı

Mersin'de bindiği toplu taşıma araçlarında dikkat çekmemek amacıyla başörtüsü takarak 'cepçilik' yoluyla hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucuna yakalanan kadının, 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı



MERSİN - Mersin'de bindiği toplu taşıma araçlarında dikkat çekmemek amacıyla başörtüsü takarak 'cepçilik' yoluyla hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucunda suç üstünde yakalanan kadının, 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de son günlerde bazı toplu taşıma araçlarında 'cepçilik' yoluyla hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı araçlarda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceme sonucunda özellikle bu olayların yaşandığı bölgelerdeki toplu taşıma araçlarında sivil ekipler çalışma başlatırken, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Polisin çalışmaları sürdüğü sırada yine başörtüsü takarak geldiği Toros Devlet Hastanesi'nde bir kişinin cüzdanını çalmaya çalışan D.Ç. suç üstü yakalandı. Gözaltına alınan kadının 12 Nisan'da dolmuş içerisinde bir kişinin cüzdanını, 16 Nisan'da ise yine dolmuş içerisinde bir kişinin akıllı telefonunu çaldığı anlaşıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaylarda, şahsın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Şahsın ayrıca 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıkarken, 42 yaşındaki kadın adliyeye sevk edildi.