Cepçi Kadın Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Mersin'de bindiği toplu taşıma araçlarında dikkat çekmemek amacıyla başörtüsü takarak 'cepçilik' yoluyla hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Edinilen bilgiye göre, Mersin'de son günlerde bazı toplu taşıma araçlarında 'cepçilik' yoluyla hırsızlık olaylarının artması üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların yaşandığı araçlarda güvenlik kameralarını incelemeye aldı. İnceme sonucunda özellikle bu olayların yaşandığı bölgelerdeki toplu taşıma araçlarında sivil ekipler çalışma başlatırken, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar yoğunlaştırıldı.