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Çepaş'tan Yabancı Ortakla Hızlı Büyüme
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Çepaş'tan Yabancı Ortakla Hızlı Büyüme

2013 yılında İspanya'nın çelik devi Gonvarri ile gücünü birleştirerek hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan Çepaş, Karaman'daki dünyanın 2. büyük solar enerjisi projesinden de pay almayı hedefliyor.

Çepaş'tan Yabancı Ortakla Hızlı Büyüme

2013 yılında İspanya'nın çelik devi Gonvarri ile gücünü birleştirerek hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan Çepaş, Karaman'daki dünyanın 2. büyük solar enerjisi projesinden de pay almayı hedefliyor.

Kaynak: Dunya.com

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