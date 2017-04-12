Çepaş'tan Yabancı Ortakla Hızlı Büyüme
2013 yılında İspanya'nın çelik devi Gonvarri ile gücünü birleştirerek hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan Çepaş, Karaman'daki dünyanın 2. büyük solar enerjisi projesinden de pay almayı hedefliyor.
2013 yılında İspanya'nın çelik devi Gonvarri ile gücünü birleştirerek hızlı bir büyüme ivmesi yakalayan Çepaş, Karaman'daki dünyanın 2. büyük solar enerjisi projesinden de pay almayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com
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