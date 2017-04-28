Cep Telefonu Hırsızlığına Adli Kontrol

Samsun'da bir evden cep telefonu çaldığı iddia edilen genç, polis tarafından yakalandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir su firmasının servisinde çalışan E.K.(27), su siparişi veren N.S.(65) adlı kadının evine gitti. N.S., suyun parasını vermek için yatak odasına para almaya gidince E.K.'nin masanın üzerindeki cep telefonunu çaldığı iddia edildi. Şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan ve çalıntı cep telefonu ele geçen E.K., söz konusu telefonu sokakta bulduğunu iddia etti.



Polisteki sorgusu tamamlanan E.K., bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN