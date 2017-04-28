Cep Telefonu Hırsızlığına Adli Kontrol

SAMSUN'da 65 yaşındaki Nezaket Soysal'ın cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 27 yaşındaki Ercan K. adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.



Olay dün Atakum İlçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Nezaket Soysal, bir damacana su siparişi verdi. Suyu getiren Ercan K., iddiaya göre Soysal'ın yatak odasındaki cüzdanından parayı almaya gitmesini fırsat bilerek oturma odasındaki masanın üzerinde bulunan cep telefonunu aldı. Daha sonra suyun parasını da alıp evden ayrıldı. Cep telefonunun çalındığını anlayan kadın, polisi arayıp şikayetçi oldu. Şikayetin ardından soruşturma başlatan polis Ercan K.'yı çaldığı cep telefonuyla birlikte yakaladı. Telefon sahibine iade edildi. Polise ifade veren şüpheli ise cep telefonunun çalmadığını, yolda bulduğunu iddia etti.



Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Ercan K. savcılık ifadesi sonrası nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.



- Samsun