Cep Telefonu Hırsızlığı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Zeytinburnu'nda cep telefonu, telefon aksesuarı satışı ile tamiri yapılan bir dükkanda çalışan şahsın, 150 bin lira değerindeki cep telefonlarıyla 20 bin lira nakit parayı alıp kaçtığı iddia edildi.



İş yeri sahibi Umut Zaman, 58. Bulvar Caddesi'ndeki dükkanda gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışanlardan M.Y'nin iki gün önce kar yağışı nedeniyle evine gidemeyeceğini belirtmesi üzerine burada kalmasına izin verdiğini söyledi.



Zaman, borcu olan M.Y'ye daha önce para yardımında bulunduğunu belirterek, "Ama o, bizim iyiliğimize karşı böyle bir şey yaptı. Kendisini aradım, 'para ve cep telefonlarını getir, şikayetçi olmayacağım' dedim. Ondan sonra kendisine bir daha ulaşamadım. Yaklaşık 150 bin lira değerinde telefon ve 20 bin lira nakit zararım var. Polise ve savcılığa gidip şikayetçi oldum." diye konuştu.



Öte yandan iş yerinden hırsızlık, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin temizlik yapma ve çöp toplama süsü vererek vitrindeki cep telefonlarını bir poşete doldurması ve kasadaki parayı alıp cebine koyması yer alıyor. Kayıtlarda, şüphelinin iş yeri sahibine ait dizüstü bilgisayarı alması da bulunuyor.



Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.