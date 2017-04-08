Cenk Tosun'un Acı Günü
BEŞİKTAŞ'ın golcü ismi Cenk Tosun dün eşi Ece'nin babası Erol Akgürbüz'ün vefat haberi ile büyük üzüntü yaşadı.
BEŞİKTAŞ'ın golcü ismi Cenk Tosun dün eşi Ece'nin babası Erol Akgürbüz'ün vefat haberi ile büyük üzüntü yaşadı.
Offenbach Yavuz Selim camiinde cenaze namazı kılınan Akgürbüz'ün naaşı, Türkiye'ye getirildi. Cenk Tosun'un kayın babası Erol Akgürbüz'ün cenazesi bugün öğle namazında Soğanlık Sefa Camiinden kalkıp Yakacık Kurfalı mezarlığına defnedilecek.
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