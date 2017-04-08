Cenk Tosun, Medical Park Arena'da Tarihe Geçti

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Trabzonspor'a attığı golle ile Medical Park Arena'da bordo-mavililere karşı gol atan ilk futbolcu oldu.



Beşiktaş'ın Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bir ilk yaşandı. Bordo-mavililer, Medical Park Arena'nın açılışından bugüne oynadığı maçlarda kalesinde gol görmemişti. Siyah-beyazlıların golcüsü Cenk Tosun'un 4. dakikada attığı gol ile Trabzonspor ilk defa Medical Park'ta gol yedi. Bordo-mavililerin Medical Park Arena'da oynadığı maçlar şöyle:



Trabzonspor: 4 - Gaziantepspor: 0



Trabzonspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0



Trabzonspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0



Trabzonspor: 2 - Galatasaray: 0 - İSTANBUL