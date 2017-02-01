Cenk Tosun, Mario Gomez'i Aratmıyor

FutbolArena - Yükselen form grafiği ile dikkatleri üzerine çeken Cenk Tosun, bu sezon çıktığı 19 lig karşılaşmasında 15 kez ağları sarsmayı başardı.



CENK TOSUN'UN HEDEFİ MARİO GOMEZ'İ GEÇMEK



Fanatik Gazetesinde yer alan habere göre yıldız futbolcunun, kalan 15 maçlık serüveni, geçen sezon 26 golle krallık tacını takan Mario Gomez'in attığından daha fazla bir skorla tamamlamayı hedeflediği öğrenildi.



Fanatik Gazetesine konuşan Cenk Tosun "Alanyaspor karşısında olduğu gibi Konyaspor mücadelesine de bel ağrısıyla çıktım ama yine de gollerimi attığım için çok mutluyum. Özellikle attığım ilk golde topla iyi dönüp çok güzel bir vuruş yaptım. Takımıma katkı yapmak bana keyif veriyor. Konyaspor karşısında yaptığım hat-trickle şimdiden kariyer rekoru kırdım. İlk etapta 20 golü aşarsam kendimi iyi hissederim diyordum. Ama daha çok maç var. İnşallah sakatlık olmazsa bu sayıyı da aşmayı planlıyorum. Umarım sezon sonunda hem şampiyon olup formamıza 3. yıldızı takarız hem de gol kralı olurum" ifadelerini kullandı.



TAKTİKLER ECE TOSUN'DAN



Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Konyaspor karşısında yaptığı hat-trickle maça damgasını vuran Cenk Tosun'la ilgili olarak karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda "Cenk'in eşi Ece Tosun'un doğum günüymüş. Cenk'e, 'Gol atmadan eve gelme' demiş. O da 3 gol birden attı. Bundan sonra yapacağımız belli. Ece'yle her maç öncesinde konuşup bu sözleri tekrar etmesini isteyeceğiz" dedi.