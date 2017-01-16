Cenk Tosun İkiye Katladı

FutbolArena Detay - Geçtiğimiz sezon Mario Gomez'in yedeği olan ve ligin ilk 17 haftasında 14 maçta görev alıp, süre bulduğu 379 dakikada 5 gol kaydeden Cenk Tosun, bu sezon büyük gelişim gösterdi.



ABOUBAKAR YETİŞEMEDİ



Mario Gomez'in ayrılmasının ardından bu sezon yeni transfer Vincent Aboubakar'a rağmen daha fazla forma bulmaya başlayan Cenk Tosun, gol adedini arttırdı.



Cenk Tosun bu sezon ligde 17 maçta da oynarken, toplamda 1448 dakikada süre alıp, 11 gol attı. Cenk Tosun'un 5 golü ise penaltıdan geldi.



Geçen sezon ilk 17 haftada her 75 dakikada 1 gol atarken bu sezon aynı dönem içerisinde 131 dakikada 1 gol ortalamasıyla oynadı.