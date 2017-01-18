Cenk Tosun Hedefini Açıkladı

Siyah-Beyazlılar'ın yeni sezon öncesinde Mario Gomez'le yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Şenol Güneş'in 1 numaralı forveti haline gelen Cenk Tosun, kendisine olan güveni boşa çıkarmadı. Son olarak önceki akşam Osmanlıspor'la oynadıkları karşılaşmada attığı golle takımının 2-0'lık galibiyetine katkı sağlayan milli yıldız, 17 maçta 11 gole ulaştı. Beşiktaş'ta, 'Ara transferde takıma hangi forvet katılacak' tartışmalarının yaşandığı dönemde krallık yarışında zirveyi bırakmayan 25 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal'a büyük güç katmaya devam ediyor.

'Belki en iyi maçım değildi ama...'

Osmanlıspor karşılaşmasının ardından FANATİK'e özel açıklamalarda bulunan başarılı futbolcu, "Karşılaşma içerisinde müsait bir pozisyonda golü kaçırdığım için üzülmüştüm. Sonrasında uzatma dakikalarında attığım gole çok sevindim. Belki en iyi maçım değildi ama güzel bir gol attığım için mutluyum. Geçen sezon ligde 9 gol atmıştım bu sezon 11 gole ulaştım. 20'yi geçersem kendimi mutlu hissederim" ifadelerini kullandı.

'Uzun yıllar Beşiktaş'tayım'

Bu sezonki hedefleriyle ilgili olarak da konuşan yıldız isim, "Gol krallığı hedefim var. İnşallah Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla birlikte ben de sezonu kral olarak tamamlarım" diye konuştu. CT23, gelecek planları için ise, "2019 yılına kadar sözleşmem var. Planlamalarım arasında uzun yıllar Beşiktaş forması giymek var" yorumunu yaptı.

İlk 11'de olunca coşuyor

Kara Kartal'da 3. sezonunu geçiren Cenk, Beşiktaş formasıyla ilk 11'de çıktığı 38 karşılaşmada rakip fileleri tam 29 kez havalandırdı. 2013-14'te Gaziantep'te 31 lig karşılaşmasında 13 gole imza atan Cenk, Siyah-Beyazlılar'la kalan 17 maçta 3 gol daha kaydetmesi halinde kariyer rekoru kıracak.

Kaynak: Fanatik