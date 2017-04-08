Cenk Tosun Cezalı Duruma Düştü

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, deplasmanda oynanan Trabzonspor maçında gördüğü sarı kart ile ligin 28. haftasında Vodafone Arena'da oynanacak Adanaspor maçında cezalı duruma düştü.



Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde Atiba Hutchinson, Atınç Nukan ve Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Karşılaşmanın 32. dakikasında orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Cenk Tosun'un Onazi'ye yaptığı müdahale sonucunda maçın hakemi Ali Palabıyık, Tosun'u sarı kartla cezalandırdı. Böylece golcü futbolcu, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 28. haftasında Vodafone Arena'da oynanacak Adanaspor maçında takımını yalnız bırakacak. - İSTANBUL