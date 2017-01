Cenk Tosun: 'Beşiktaş'ın Tek Rakibi Beşiktaş'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Osmanlıspor ile zorlu bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta takımın golcüsü Cenk Tosun önemli açıklamalarda bulundu. Milliyet Gazetesi'ne bir röportaj veren milli oyuncu, şampiyonluk yarışında kendi rakiplerinin sadece kendileri olduğunu ifade ederek, "Kimse bizi yenemez" dedi.



Cek Tosun'un Milliyet'e verdiği röportaj:



Futbola başladığı günleri aktaran Cenk Tosun, "Kolay mı o günleri unutmak? Babam ile kamplara gelir, antrenmanları izlerdik. Şimdi babam o formanın altında beni izliyor. Ne onun ne de benim mutluluğumu sizlere anlatamam. Ben o günlerde bile Beşiktaş'ta oynayacağımı kafama koymuştum. Çünkü ben bu formaya aşıktım. Tribünler beni her çağırdığında aklıma işte o günler gelir. Evet futbolcuyum ama aynı zamanda ben de o tribünlerdeki insanlar gibi Beşiktaşlıyım."



Cenk Tosun, golcü transferi haberlerinden etkilenip etkilenmediği yönündeki soruya da içtenlikle yanıt verdi. Başarılı futbolcu, "Açıkçası ben transfer haberlerini takip etmiyorum. Kim gelirse gelsin bu takıma mutlaka katkı sağlayacaktır. O konular teknik heyet ve yönetimin ilgilendiği konular. Eğer yeni bir golcü alınırsa, bu durum rekabeti artırır ki bu da benim sevdiğim bir şey. Beni daha da hırslandırır.Mario Gomez gibi bir isimle rekabet etmiş bir golcüyüm. Zor işleri severim" yorumunu yaptı.



"TAKVİM ALEYHİMİZE"



Sezonun ikinci yarısında çok daha farklı bir Beşiktaş izleteceklerini kaydeden Cenk, "İlk yarıda Şampiyonlar Ligi gibi bir kulvarda zorluk derecesi yüksek maçlar oynadık. Hem orada hem de ligde aynı tempoda oynamak kolay değil. Maç takvimi de bizim aleyhimizeydi. Bunun yanı sıra Caner, Talisca ve Aras en kritik dönemde sakatlıklar yaşadı. Çok şükür bu tür olumsuzluklar geride kalmaya başladı. Antalya'da ikinci yarıda çok daha iyi bir Beşiktaş olması için çalıştık. İyi bir kamp dönemi geçirdik. Bu süreçte elbette taraftarımız da arkamızda olacak. Kısacası bulunduğumuz her kulvarda hedefimiz şampiyonluk. Hepimiz buna inandık" dedi.



"YALAN SÖYLERİM"



Başarılı forvet, gol krallığı yarışını önde götürmesinin şimdilik önemli olmadığını söyledi.



Cenk, "Tabii ki her golcünün hayali hem şampiyon hem de gol kralı olmaktır. Ben şimdi gol kralı olmak istemiyorum dersem yalan söylemiş olurum. Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorsam hedeflerimin arasına gol krallığını da koymalıyım. Kendimi ne kadar geliştirirsem takıma o kadar katkı sağlarım. Sadece ben değil, diğer takım arkadaşlarım da kişisel hedeflerine ne kadar yaklaşırsa Beşiktaş şampiyonluğa o kadar yakın olur. Ortak hedef elbette Beşiktaş'ın şampiyonluğu. Fakat şampiyonluğu getirecek olan da, futbolcuların kişisel hedeflerinin bir araya gelmesidir. İnşallah bu sezonu da şampiyonlukla bitireceğiz" diye konuştu.



"KİMSE BİZİ YENEMEZ"



Cenk Tosun, şampiyonluk yarışında Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe kadar haftalardır liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir'in de konuşulması gerektiğini söyledi. Sezonun ikinci yarısında yarışın kıran kırana geçeceğini dile getiren milli golcü şöyle devam etti:



"Öncelikle bu yarışta Beşiktaş'ın tek rakibi Beşiktaş. Biz kendi oyunumuzu oynarsak bizi ligde kimse yenemez. Yeter ki biz kendi kendimizi yenmeyelim. Evet doğrudur... Ligin ikinci yarısında çok zorlu maçlar oynanacak. Tıpkı geçen sene olduğu gibi. Yani bizim şampiyonluk yarışındaki zorlu haftalardan geçebilme konusunda geçen seneden kalan bir tecrübemiz var. Kaldı ki başımızda Şenol Güneş gibi bir tecrübeli teknik adam bulunuyor. Yeter ki biz kendi oyunumuzu oynayalım. Rakiplerin maçlarına bakarak şampiyonluğa gidemeyiz. Hocamızın dediği gibi ligin ikinci yarısında adım adım ilerleyeceğiz."



"PENALTILAR BENİM"



Siyah-beyazlı takımın birinci penaltıcısı olan ve Süper Lig'in ilk yarısında 5 atışı da gole çeviren Cenk Tosun, Bursaspor ve son olarak Gaziantepspor maçında yaşanan penaltı krizini de değerlendirdi. Başarılı futbolcu, "Aslında bu konu çok gereksiz uzatıldı. Oğuzhan düzenlediği basın toplantısında, 'o penaltı golle sonuçlansa mesele bu kadar konuşulmayacaktı' demişti. Bundan sonraki maçlarda da hocam penaltıyı benim atmamı isterse, tabii ki penaltıyı ben kullanacağım" dedi.



"CANER'İN VARLIĞI YETER!"



Tendonu kopan Caner Erkin'in yaşadığı sakatlığın takım için çok önemli bir eksiklik olduğuna vurgu yapan Cenk Tosun, "Sadece yaptığı ortalar ve oynadığı futbolla değil, ayrı zamanda tecrübesiyle de bize çok yararı dokunan bir oyuncu. Sakatlığı nedeniyle forma giyemese bile ligin ikinci yarısında maçlara gelerek bize destek olacaktır. Ameliyattan yeni çıkmasına rağmen Napoli maçında soyunma odasına gelerek bize moral vermişti. Onun bu yönü bizim için çok değerli. Tabii ki tamamen iyileşip futbol oynamasını isterdik. Fakat yine de varlığıyla aramızda olması bile bizi olumlu anlamda motive ediyor" dedi.



"ABOUBAKAR ÇOK GÜÇLÜ"



Mario Gomez sonrası Beşiktaş'ta zaman zaman eleştirilen fakat Şampiyonlar Ligi'nde attığı kritik gollerle dikkatleri üzerin çeken Vincent Abobakar'a da değinen Cenk Tosun, "Aboubakar çok güçlü bir oyuncu. Sadece bu sezon değil geçmişte Şampiyonlar Ligi'nde attığı goller ortada" dedi.



Kamerunlu golcünün takıma rötarlı katıldığını hatırlatan siyah-beyazlı oyuncu, "Kendisi takıma sonradan geldi. Bizimle birlikte kamp yapamadı. Bazı oyuncuların böyle dönemleri olabiliyor. Biz takım olarak birbirimize destek veriyoruz. Benim de gol atamadığım dönemler oldu. Dünyadaki birçok büyük golcünün de böyle dönemleri olmuştur. Ben sezonun ikinci yarısında hem Beşiktaş'ın hem de Aboubakar'ın çok daha farklı olacağına inanıyorum" yorumunu yaptı.



"BENFICA MAÇINI UNUTAMAM"



Cenk Tosun, Beşiktaşlı taraftarların ilk yarısını 3-0 geride kapattıkları Benfica maçının devre arasında kendilerine verdiği destek için ayrı bir sayfa açtı. Vodafone Arena'da tarihi bir gece yaşadıklarının altını çizen siyah-beyazlı futbolcu, "Benfica maçını asla unutamam. Devre arasına 3-0 mağlup girerken, taraftarımızın bizi çağırıp moral vermesi, hayatım boyunca unutamayacağım olaylardan biridir. O maçta kazandığımız bir puanda tribünlerin çok büyük emeği var. O nedenle, şampiyon olduğumuzda yine bu taraftarın büyük emekleriyle şampiyon olacağız. Taraftar ligin ikinci yarısında, tıpkı Benfica maçında olduğu gibi bizi desteklesin. Şartlar ne olursa olsun, tribün ve saha bütünlüğümüz bozulmasın. Yine hep birlikte şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.