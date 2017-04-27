Cenk Tosun Beşiktaş'ın 15 Yıl Sonra Gol Kralı Olan İlk Türk Futbolcusu Olacak

Siyah-Beyazlılar'a 2014-15 sezonunun başında Gaziantepspor'dan transfer olan Cenk Tosun, Kara Kartal'daki 3. yılında krallık yarışında Süper Lig'in 1 numaralı favorisi konumunda bulunuyor. Slaven Bilic yönetimindeki takımda ilk sezonunu 5 golle tamamlayan Cenk, 2015-16 döneminde Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte uçuşa geçti.

Güneş'le ilk sezonunda Alman yıldız Mario Gomez'in gölgesinde kalan ve ligde takımına 8 gollük katkı sağlayan Tosun, tecrübeli futbolcunun Wolfsburg'un yolunu tutması sonrasında elde ettiği şansı başarılı bir şekilde değerlendirdi. Ligde çıktığı 27 mücadelede rakip fileleri 17 kez sarsmayı başaran 25 yaşındaki futbolcu, hem takımıyla şampiyonluğa hem de krallığa doğru gidiyor.

VAGNER LOVE ENSESİNDE

Sarı kart cezası sebebiyle takımının Adanaspor'la oynadığı lig mücadelesinde forma giyemeyerek bu sezon ilk kez bir lig maçı kaçıran Cenk Tosun, 11'deki yerine pazar günkü Başakşehir maçıyla geri dönecek. Ligde bitime 6 hafta kala 16 golü bulunan Alanyasporlu Vagner Love'la yarışan Kartal'ın yıldızı, eğer sezonu zirvede tamamlarsa bu alanda Beşiktaş'a tam 15 yıl sonra bir ilki yaşatmış olacak. Cenk, bu sevinci yaşarsa 2001-02 sezonunda attığı 21 golle Siyah- Beyazlı formayla gol krallığı yaşayan İlhan Mansız'ın ardından Beşiktaş'ta krallık tacı takan ilk Türk futbolcu olacak.

"HEDEFİM 20'Yİ AŞMAK"

Başarılı oyuncu, gol krallığı için daha fazla çalışması gerektiğini açıklayarak, "Şu andaki sayıyı kendim için yeterli görmüyorum. Kalan haftalarda atabildiğim kadar gol atıp takımımın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Gol krallığına çok yaklaştım ve tabii ki bunu başarmak için elimden geleni yapacağım. Şu anda 17 golüm var. 20 golü aşarsam kendimi iyi hissederim. Umarım sezon sonunda hem şampiyonluk hem de krallık sevinci yaşarım" dedi.

LİG TARİHİNE GEÇECEK

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Siyah- Beyazlılar'ın Alman yıldızı Mario Gomez, 33 maçta attığı 26 golle mutlu sonun en önemli mimarları arasında yer almıştı. Eğer Cenk Tosun, sezon sonunu gol kralı olarak tamamlarsa Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste iki sezon kral çıkarmış olacak. Öte yandan Siyah- Beyazlı formayla daha önce 1963-64 sezonunda Güven Önüt (19) ve 1989-90 sezonunda Feyyaz Uçar (28) kral olmuştu.