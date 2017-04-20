Cenk Tosun, 44 İçin Sahada!

Cezalı Aboubakar'ın yokluğunda Lyon karşısında Beşiktaş'ın gol silahı yine Cenk Tosun olacak. Beşiktaş teknik heyetinin hafta boyunca özel çalışmalarla bu karşılaşmaya hazırladığı golcü futbolcu, bugün ağları havalandırması durumunda kariyerinde 44 farklı takıma gol atmış olacak. Süper Lig'de gol krallığına koşan ve şu ana kadar resmi ve hazırlık maçları değerlendirmeye alındığında 43 farklı ekibe gol atmayı başaran Cenk, en fazla golü Karabükspor (8) ağlarına gönderdi.



Bu sezon 40 resmi maça çıkan Cenk Tosun, 2 bin 888 dakika süre alırken, 21 gol atıp, 4 asist yaparak, 25 gole katkı sağladı.



(Sabah)