Cenk Ildem, Altın Özlemine Son Vermek Istiyor

ZAFER GÖDER - Mili güreşçi Cenk İldem, Sırbistan'da mayıs ayında yapılacak Avrupa şampiyonasında altın madalya özlemine son vermek istiyor.



Kendisi gibi güreşçi olan ve 1983'te Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan babası Hüseyin İldem'in yolundan giderek 10 yaşında güreşe başlayan Cenk, 2010 ve 2013'teki Avrupa güreş şampiyonalarında bronz, 2014 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise gümüş madalya aldı.



İstanbul'da 2011'de düzenlenen dünya şampiyonası ile 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda da bronz madalyaya sahip olan Cenk, Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu Aladağ'daki kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan'da yapılacak Avrupa şampiyonasında altın madalya hasretini bitirmeyi hedeflediğini bildirdi.



"2016 yılında tarih yazdık"



Cenk İldem, kişisel olarak bu sene beklentilerinin yüksek olduğunu ve yoğun bir sezon geçireceklerini aktararak, 2017 yılı içerisinde takım olarak sırasıyla Avrupa şampiyonası, İslami Dayanışma Oyunları ve dünya şampiyonasına katılacaklarını belirtti.



Kariyerinin son yıllarını yaşadığını ve daha önce 2020'de güreşi bırakacağını açıkladığını anlatan milli sporcu, şunları söyledi:



"Son 2-3 yılım kaldı. 2020'de güreşi bırakacağımı söylemiştim. Olimpiyat şampiyonu olup bırakacağım. O yüzden katıldığım her müsabaka benim için önemli. Avrupa şampiyonalarında 5 madalya aldım. Gümüş ve bronzlar var. Sırbistan benim için bu yüzden önemli. Burada özlem duyduğum o altın madalyaya ulaşmak istiyorum."



Güreş Milli Takımı olarak her zaman daha çok ve daha fazla çalışmaları gerektiğini vurgulayan milli güreşçi, Türk güreşinin çok iyi noktada olduğuna dikkat çekerek, "Güreş olarak en iyi durumdayız. Biz 2016 yılında gerçekten tarih yazdık. Olimpiyatlarda 5 madalya, dünya şampiyonasında 5 madalya, Avrupa şampiyonasında 9 madalya aldık. Yani git gide başarılar çoğaldı." diye konuştu.



"Sırbistan'dan güzel haberlerle döneceğiz"



Başarıların çoğalmasına rağmen aldıkları ödüllerin azaldığından yakınan Cenk, "Biz madalyamızı alıyoruz. Ülkemizi iyi şekilde temsil ediyoruz. Madalya almak çok zor gerçekten. Yaptığımız iş vatan aşkı ile oluyor. Ata sporunun ayrı bir kutsallığı var bizde. Maddi olarak bir beklenti içinde olunca bu işi yapamazsın." ifadelerini kullandı.



Milli sporcu Cenk, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biz bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı dinletmek için daha çok çalışıyoruz, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizi izleyenler, bizi sevenler, bize her şekilde inansınlar. Arkamızda Türkiye'yi, bizi sevenleri hissettiğimiz zaman yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Sırbistan'dan güzel haberlerle döneceğiz."