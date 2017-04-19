Cenk Ergün İspanya'ya Transfere Uçuyor

Galatasaray bir yandan hafta sonundaki Fenerbahçe derbisini düşünürken bir yandan da transfer harekatını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, TAKVİM Gazetesi'nin gündeme getirdiği Aleix Vidal'in transferi için İspanya'nın yolunu tutacak. Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün bu hafta İspanya'ya giderek, Vidal'in menajeri ile masaya oturması bekleniyor. 2020 yılına kadar Barcelona ile sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun ilk etapta kiralanması düşünülüyor. G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in finansal fair-play nedeniyle Vidal'i kiralamak istediği biliniyor. Cenk Ergün'ün İspanyol futbolcunun menajeri ile yapacağı görüşmede Vidal'in alacağı yıllık ücrette indirim isteyeceği de bildirildi.



YÖNETİM SAKATLIK DURUMUNU ARAŞTIRACAK



Galatasaray Yönetimini düşündüren tek konu ise Aleix Vidal'in bu sezon yaşadığı sakatlık. Şubat ayında ayak bileği kırılan İspanyol yıldız ile ilgili sağlık raporu da talep edecek Galatasaray'ın İspanyol futbolcunun kalıcı bir sakatlığı olup olmadığı da araştırılacak. Vidal, Barcelona ile son maçını 11 Şubat'ta Deportivo'ya karşı oynadı. İspanyol oyuncu, geçen sezon 46 maçta forma giymişti.



TAKVİM GAZETESİ DUYURMUŞTU



G.Saray'ın İspanyol yıldız Aleix Vidal ile ilgilendiğini gazeteniz Takvim okuyucularına duyurmuştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, transfer gelişmesini her zaman olduğu gibi Takvim'den öğrendi.



Kaynak: Takvim