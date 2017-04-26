Ünlü Şarkıcı Cenk Eren Annesini Kaybetti

Ünlü şarkıcı Cenk Eren, bu gece saatlerinde annesini kaybetti. Cenk Eren, acı haberi sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Eren paylaşımında "Anacığım hakk'ın rahmetine kavuştu. Bugün Ankara Karşıyaka Camii'nde ikindi namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecektir." dedi.

SOLUNUM YETMEZLİĞİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Cenk Eren, annesine bağlılığı ile biliniyordu. Cenk Eren'in annesi solunum yetmezliği nedeniyle 2015 yılında hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda tutulmuştu. Cenk Eren annesinin başından bir an olsun ayrılmamıştı.



