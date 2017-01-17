Cenk Ahmet, Aytemiz Alanyaspor'da

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'in sağ bek oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı sezon sonuna kadar kiraladı.



Transfer çalışmalarına devam Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir'in sağ bek oyuncusu Cenk Ahmet Alkılıç'ı sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti. 30 yaşındaki futbolcu, kendisini turuncu yeşillilere bağlayan imzayı Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde attı. Daha önce Beylerbeyispor, Altay, Çaykur Rizespor, Kayseri Erciyesspor ve son olarak Medipol Başakşehir takımlarında forma giyen Cenk Ahmet, imza töreninin ardından yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.



İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer etmek istedikleri oyuncuların başında Cenk Ahmet Alkılıç'ın yer aldığını söyledi. Cenk Ahmet Alkılıç ile yaptıkları ilk görüşmede Aytemiz Alanyaspor'a geleceğine söz verdiğini belirten Çavuşoğlu, "Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da transfere destek verdi. Sözünde durarak bizi tercih ettiği için Cenk Ahmet'e teşekkür ediyoruz. Sağ bek mevkinde transfere ihtiyacımız vardı. Biraz gecikmeli de olsa Cenk Ahmet aramıza katıldı. Gücümüze güç katacağına inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum" dedi.



Cenk Ahmet Alkılıç da "Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi bir camiaya geldim. Beni çok sıcak karşıladılar. İnşallah beklentileri karşılarım. Artık Alanyaspor formasını terleteceğim. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz" diye konuştu.



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İmza töreninden görüntüler



Hasan Çavuşoğlu'nun konuşması



Cenk Ahmet'in konuşması



HABER - KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),