Cengiz Ünder Trabzonspor'a mı Geliyor?

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için girişimlerine başladı.



GİRİŞİMDE BULUNULDU İDDİASI VARDI



Eksik bölgelerine takviye yapmayı hedefleyen Bordo-Mavililerin, Medipol Başakşehir'in orta saha oyuncusu Cengiz Ünder'i transfer etmek için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.



MENAJERİ AÇIKLADI



Ancak kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi olan 19 yaşındaki genç oyuncunun menajeri Batur Altıparmak, oyuncuyla ilgili herhangi bir görüşme sağlanmadığını açıkladı.



BAŞAKŞEHİR'İN VAZGEÇİLMEZ OYUNCULARINDAN



Trabzonspor'dan Yusuf Erdoğan ve Okay Yokuşlu'nun da menajeri olan Altıparmak, "Trabzonspor'la güzel iletişimimiz var. Ancak bu görüşmeler Okay ve Yusuf ile ilgili oluyor. Cengiz genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Cengiz, Başakşehir'in vazgeçilmez oyuncularından. Trabzonspor'la ilgili de hiçbir girişimde bulunulmadı" ifadelerini kullandı.



25 MAÇ 5 GOL 5 ASİST



Öte yandan orta sahada görev yapan oyuncu, bu sezon takımıyla 25 maça çıktı. Cengiz, söz konusu müsabakalarda 5 gol atarken, 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Genç oyuncu, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde milli formayı 14 dakika giyerken, hazırlık maçlarında ise çıktığı karşılaşmada 83 dakika sahada kalırken 1 de gol attı.



