Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye Attığı Golle Adından Söz Ettirdi
Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi konuk eden Başakşehir'de genç futbolcu Cengiz Ünder, attığı klas golle hem Volkan'ı mağlup etti hem de adından söz ettirdi.
Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti.
CENGİZ'DEN USTA İŞİ GOL
Maçın henüz 8. dakikasında Cengiz Ünder, kaleci Volkan'dan seken topu ceza alanı içerisinde kontrol etti. Sağ ayağıyla önünü boşaltan Cengiz, uzak köşeye plaseyle topu yolladı. Meşin yuvarlak Volkan'ın bakışları arasında ağlara gitti.
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