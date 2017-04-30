Cengiz Ünder Büyüklere Bileniyor

Medipol Başakşehirli futbolcu Cengiz Ünder, kupada Fenerbahçe'ye ardından ligde Beşiktaş'a 2 gol, toplamda 4 gol birden kaydederek, genç yaşına rağmen oynadığı futbolla göz doldurdu.



Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 3-1'lik skorla yendi.



29. haftaya damga vurdu



Şüphesiz karşılaşmaya damga vuran isim genç yetenek Cengiz Ünder idi. Başarılı futbolcu hafta içi kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynanan ve 2-2 biten mücadelede takımının gol sayılarını kaydetmişti. Cengiz, Beşiktaş ile oynanan maçta da takımının 7. dakikada attığı ilk golü kaydeden isimdi. Genç yetenek, ardından 18'nci dakikada Medipol Başakşehir adına 3. golünü kaydetti.



7'nci dakika uğuru



Cengiz Ünder, hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a bu sezon 4 gol birden kaydeden ilk futbolcu olarak öne çıktı. Genç futbolcunun 4 gol atması dikkat çekerken, özellikle attığı gollerin jeneriklik olması ve yetenek kokması geleceği açısından da önemli sinyaller verdi. Öte yandan Cengiz'in hem Fenerbahçe maçında hem de Beşiktaş maçında takımı adına kaydettiği ilk golleri 7. dakikada atması göze çarptı. - İSTANBUL