Cengiz Ünder'e Beşiktaş Karşılaşmasından Sonra Beğeni Yağdı
Başakşehir'in Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçta 2 gol atan Cengiz Ünder, sosyal medyada beğeni topladı, "Brezilyalı olsa yeni Neymar diye 50 milyon Euro'ya satılırdı" yorumu dikkat çekti.
Başakşehir'in evinde Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada 18 dakikada 2 gol atan genç yıldız Cengiz Ünder adından söz ettirmeye devam ediyor.
Cengiz, geçen hafta içi Türkiye Kupası mücadelesinde de Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atmıştı. 19 yaşındaki genç yıldız, Başakşehir formasıyla 9 gol ve 8 asiste imza attı.
Beşiktaş karşılaşmasından sonra Cengiz Ünder'e sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yapıldı.
İŞTE O YORUMLAR:
- Cengiz Ünder; Brezilya vatandaşı olsaydı; İspanya'ya yeni Neymar diye 50 milyon Euro'ya okutmuşlardı.
- Cengiz Ünder 700 bin Euro, Çağlar Söyüncü 2.5 milyon Euro. Serdar Aziz 4.5 milyon Euro. Martin Skrtel 5 milyon Euro.
- FM'ciler iyi tanır Cengiz Ünder'i...
- Cengiz Ünder'in gücünü kim 109 yaptı.
- Cengiz Ünder bu ülkenin harbi geleceği Altınordu Spor Kulübü'ne büyük tebrik ve teşekkürler.
- İnşallah Cengiz Ünder, 3 büyüklere gelmeden direkt yurtdışına gider.
- Siz Emre Mor diyorsunuz da Türk futbolunun geleceği Cengiz Ünder.
- Adamsın sen Cengiz Ünder. Seni Altınordu'dan beridir takip ediyorum, geleceğin yıldızısın. N'olur koyverme...
- Cengiz Ünder bey napıyorsunuz!
- Cengiz Ünder > Emre Mor. (teknik, kapasite, hız, dayanıklılık, pozisyon bilgisi ve oyun görüşü)
- Cengiz Ünder > Antoine Griezmann'ın Başakşehir şubesi...
- Cengiz Ünder > ligdeki tüm kanat oyuncuları.
- Bu Cengiz Ünder Avrupa'da oynama kapasitesine sahip topçu, umarım Türkiye'de kalmaz.