Cengiz Ünder'e Beşiktaş Karşılaşmasından Sonra Beğeni Yağdı

Başakşehir'in evinde Beşiktaş'ı 3-1 yendiği karşılaşmada 18 dakikada 2 gol atan genç yıldız Cengiz Ünder adından söz ettirmeye devam ediyor.

Cengiz, geçen hafta içi Türkiye Kupası mücadelesinde de Fenerbahçe'ye karşı 2 gol atmıştı. 19 yaşındaki genç yıldız, Başakşehir formasıyla 9 gol ve 8 asiste imza attı.

Beşiktaş karşılaşmasından sonra Cengiz Ünder'e sosyal medyadan övgü dolu yorumlar yapıldı.

İŞTE O YORUMLAR:

- Cengiz Ünder; Brezilya vatandaşı olsaydı; İspanya'ya yeni Neymar diye 50 milyon Euro'ya okutmuşlardı.

- Cengiz Ünder 700 bin Euro, Çağlar Söyüncü 2.5 milyon Euro. Serdar Aziz 4.5 milyon Euro. Martin Skrtel 5 milyon Euro.

- FM'ciler iyi tanır Cengiz Ünder'i...

- Cengiz Ünder'in gücünü kim 109 yaptı.

- Cengiz Ünder bu ülkenin harbi geleceği Altınordu Spor Kulübü'ne büyük tebrik ve teşekkürler.

- İnşallah Cengiz Ünder, 3 büyüklere gelmeden direkt yurtdışına gider.

- Siz Emre Mor diyorsunuz da Türk futbolunun geleceği Cengiz Ünder.

- Adamsın sen Cengiz Ünder. Seni Altınordu'dan beridir takip ediyorum, geleceğin yıldızısın. N'olur koyverme...

- Cengiz Ünder bey napıyorsunuz!

- Cengiz Ünder > Emre Mor. (teknik, kapasite, hız, dayanıklılık, pozisyon bilgisi ve oyun görüşü)

- Cengiz Ünder > Antoine Griezmann'ın Başakşehir şubesi...

- Cengiz Ünder > ligdeki tüm kanat oyuncuları.

- Bu Cengiz Ünder Avrupa'da oynama kapasitesine sahip topçu, umarım Türkiye'de kalmaz.