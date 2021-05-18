Cengiz Aksan kimdir?

Gazeteci Cengiz Aksan sosyal medya hesabından ek öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı. Ek atama iddiası sonrası Cengiz Aksan ismi merak edilmeye başladı. Peki, Cengiz Aksan kimdir?

Gazeteci Cengiz Aksan sosyal medya hesabından ek öğretmen atamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Kaynak olarak özelden soranlara Ziya Selçuk'u gösteren AKSAN, Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin ek öğretmen ataması yapacağını duyurdu.

Cengiz Aksan ; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,

"Öğretmenler için yapılacak olan Ek Atamada 20 Bin sayısında mutabakata varılmış durumda.

Ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu sayıyı daha da arttırmak için çalışmalarını sürdürüyor..."

Cengiz Aksan atama duyurusunun Haziran ayı içerisinde yapılacağını da açıkladı.