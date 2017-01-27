Cenevre Görüşmeleri Şubat Sonuna Ertelendi

– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8 Şubat'tan ay sonuna ertelendiğini bildirdi.

Cenevre Görüşmeleri Şubat Sonuna Ertelendi

– Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 8 Şubat'tan ay sonuna ertelendiğini bildirdi.

Lavrov, Tass haber ajansında yer alan habere göre Suriye muhalif birlikleriyle bir araya geldiği toplantıda, "Bu tarih bir kez daha 8 Şubat'tan, Şubat ayı sonuna ertelendi" dedi.

Lavrov, Suriye görüşmelerinin bir kez daha ertelenmesi için başka bahanelerin olmaması gerektiğinin altını çizdi. - Moskova

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